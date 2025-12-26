Actualidad

Este viernes se hará inscripción en Registraduría del Comité Promotor de la Asamblea Constituyente

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, acompañará en la Registraduría al comité ciudadano que realizará la inscripción.

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo. Foto: suministrada.

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo. Foto: suministrada.

Alejandro Arteaga

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que este viernes, 26 de diciembre, a la 2:00 de la tarde, se realizará la Inscripción del Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente en la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Tras culminar el proceso de inscripción, la Registraduría Nacional tendrá un plazo de 23 días para aprobarla y, luego de esto, el Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente tendrá un plazo de seis meses para recoger las firmas necesarias.

Fuentes confirmaron a W Radio que el ministro Sanguino solo acompañará al comité ciudadano que realizará hoy la inscripción compuesto por:

  • Armando Custodio Wouriyu, líder indígena;
  • Carlos Alfonso Rosero, exministro de la Igualdad;
  • Javier Eduardo García, comunicador y periodista;
  • Lían Ghelly Herrera Montealegre, líder del Valle del Cauca.

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad