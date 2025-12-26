Este viernes se hará inscripción en Registraduría del Comité Promotor de la Asamblea Constituyente

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que este viernes, 26 de diciembre, a la 2:00 de la tarde, se realizará la Inscripción del Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente en la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Tras culminar el proceso de inscripción, la Registraduría Nacional tendrá un plazo de 23 días para aprobarla y, luego de esto, el Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente tendrá un plazo de seis meses para recoger las firmas necesarias.

Fuentes confirmaron a W Radio que el ministro Sanguino solo acompañará al comité ciudadano que realizará hoy la inscripción compuesto por:

Armando Custodio Wouriyu, líder indígena;

Carlos Alfonso Rosero, exministro de la Igualdad;

Javier Eduardo García, comunicador y periodista;

Lían Ghelly Herrera Montealegre, líder del Valle del Cauca.

