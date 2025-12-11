Petro dice que comité para Asamblea Constituyente debe inscribirse “antes de que termine el año”
El presidente volvió a acusar a sectores del Congreso de actuar bajo lógicas de presión.
En medio del consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro urgió a su gabinete a avanzar de inmediato en la ruta del “poder constituyente” y aseguró que el comité encargado debe inscribir el proyecto “antes de que termine el año”.
“El poder constituyente del compañero ministro de Trabajo es para ya”, afirmó Petro, insistiendo en que el país necesita acompañar este proceso.
Por eso, dijo que “ojalá el pueblo colombiano acompañe esto porque un país así no se puede sostener, es insostenible con ese egoísmo social y con esa clase política tan baja, tan degradada como la que tenemos”.
El presidente volvió a acusar a sectores del Congreso de actuar bajo lógicas de presión: “Extorsionar es su manera de ser, extorsionar: ‘ah, no nos dan, entonces hundimos’. Eso no es pensar en Colombia y eso es tirarse a Colombia y a su historia”.
Por último, el presidente Petro remató señalando que será la ciudadanía quien decida si acepta ese comportamiento de la clase política “o los pasa definitivamente a la historia. Al basurero de la historia, decían”.