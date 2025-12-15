Gobierno radicó proyecto de ley de competencias, clave para autonomía territorial

El Ministerio de Hacienda anunció que este lunes radicó ante el Congreso el proyecto de la ley de competencias, que es la reglamentación del cambio al sistema general de participaciones (Acto Legislativo 03 de 2024), con el que el Gobierno busca fortalecer la autonomía territorial.

Esta ley es necesaria para que entre en vigencia ese cambio del sistema general de participaciones. Si la ley es aprobada en 2026, el acto legislativo entraría en vigencia en 2027.

De este modo, la cartera señaló que la ley pretende dar vigencia y desarrollar el acto legislativo de fortalecimiento de la autonomía territorial, que aumenta los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) y ordena reorganizar las competencias de los distintos niveles de gobierno (Nación, departamentos, municipios, distritos y territorios indígenas).

Esto incluye el proyecto

El Gobierno señaló que el proyecto:

Propone una distribución de los recursos del SGP.

Detalla las competencias de los distintos niveles de gobierno en los tres sectores priorizados.

Define unos principios básicos para la descentralización.

Establece una institucionalidad para administrar el proceso de descentralización.

Define una clasificación básica por capacidades y por atributos para desarrollar una descentralización asimétrica en el país, que consulte las distintas capacidades y vocaciones de cada territorio.

El proyecto queda ahora en manos del Congreso de la República, que tiene la facultad de modificarlo y aprobarlo. El Gobierno retiene la facultad de dar aval fiscal a lo aprobado.

