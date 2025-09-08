Arrancó socialización de la ley de competencias: así se redefinirán las obligaciones de las regiones

El Gobierno ya puso en socialización el proyecto de Ley de Competencias, que será la norma que aterrice la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) que se aprobó en 2023, y que incrementará gradualmente las transferencias a departamentos y municipios.

Y es que, mientras la reforma al SGP aumentó los recursos para las regiones, este proyecto busca definir las nuevas responsabilidades que van a adquirir las entidades territoriales y cómo se distribuirán las competencias, por sectores como educación, salud, servicios y otros.

La W accedió el anteproyecto, que cuenta con 176 páginas y 201 artículos, en el que se categoriza a las entidades territoriales y se definen, tanto las competencias generales de la Nación, de los departamentos, distritos, municipios y hasta territorios indígenas.

Ahora, entre los puntos más importantes, el artículo define cómo se distribuirán las transferencias de la nación, en el que se define:

Un 58.5% corresponderá a la participación para educación;

Un 24.5% a salud;

Un 5.4% corresponderá a agua y saneamiento básico;

Un 11.6% corresponderá a la participación para otros proyectos en distintos sectores, según las prioridades.

La distribución según sectores

El proyecto señala, por ejemplo, que en materia de salud, el 90% se destinará a la operación de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), que busca crear el Gobierno como puerta de entrada al sistema de salud. Mientras tanto, un 10% se asignará a salud pública.

En lo que tiene que ver con educación, el proyecto plantea que los recursos del SGP se usen para garantizar el servicio a la educación y a financiar “tres años de escolaridad de la educación preescolar, nueve de básica, dos años de media, los programas alfabetización, ciclos de educación de jóvenes y adultos, y podrán concurrir a dos años de educación superior en establecimientos educativos oficiales, incluyendo las escuelas normales superiores”, dice.

De otro lado, la destinación para el sector de agua potable y saneamiento básico será del 85% de los recursos, que van directamente a los distritos y municipios; y el 15% se asigna a los departamentos, también con criterios específicos. Y, finalmente, señala que los recursos que lleguen a Bogotá se deberán destinar exclusivamente para limpiar el río Bogotá.