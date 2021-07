Embargan cuentas de víctima de 'Los Tierreros' por mora en pago de impuestos

En 2010, Fabio Güiza Santamaría compró un globo de tres terrenos en Usme, pero cinco días después, el terreno fue invadido por el grupo conocido como ‘Los Tierreros’.

Posteriormente, en 2017, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la devolución del bien, pero por demoras en la diligencia de entrega, la Corte Constitucional ordenó la nulidad del fallo y, por ende, Güiza perdió de manera definitiva el terreno.

Ante esta situación, el denunciante pidió ayuda a la Alcaldía y a la Policía, pero no fue suficiente. Por su parte, el grupo construyó cambuches en el predio y después empezaron a construir un edificio de cuatro pisos.

Sin embargo, a pesar de que se le solicitó a la Alcaldía de Usme la demolición de la construcción ilegal, en cambio se instalaron los servicios públicos en los predios.

Nueve años después de la invasión del predio, la Secretaría de Hacienda embargó sus cuentas bancarias y secuestró un dinero para cobrarle el impuesto predial de los lotes, sin tener el uso, goce ni disposición de los inmuebles desde hace varios años. Desde 2019, tiene embargados 141 millones de pesos y no puede recibir ningún dinero en sus cuentas bancarias.

Por esta situación, Güiza Santamaría advirtió que la Secretaría de Hacienda es “como una rueda suelta” e, inicialmente, no se sabía que él ya no era propietario del predio. Sin embargo, la entidad contactó al denunciante para resolver la situación, pero según Güiza, no propuso ninguna solución y, al contrario, le reiteró la suma de dinero que debía.