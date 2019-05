Si no se hace Transmilenio por la Séptima, no se hace nada: Enrique Peñalosa El mandatario afirmó que no existe la posibilidad de tener metro por esta vía en menos de 40 años.

La licitación para las obras de Transmilenio por la Carrera Séptima está suspendida tras las posibles faltas de armonización que investiga la Procuraduría. Foto: Getty Images