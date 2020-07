Niños rompieron castillo de cristal más grande del mundo mientras jugaban

Una obra del artista Miguel Arribas, avaluada en 64 mil dólares, fue destruida por dos niños que decidieron jugar en el Museo de Vidrio de Shanghái.

El museo anunció que los pequeños visitantes derribaron la obra mientras jugaban.

El artista español invirtió cerca de 500 horas para recrear en vidrio el castillo de La Cenicienta de Disney World Resort, el cual regaló al museo en 2016.

Tras lo ocurrido, los niños se disculparon y el museo manifestó que no le cobrarían a la familia por los daños.

"Esto nos conmueve y creemos que la generación futura serán buenos visitantes", dijo la el portavoz de la institución.

"Los niños golpearon el mostrador de la exhibición cuando se estaban persiguiendo", informaron.

En cuanto al artista, Rudy Arribas, presidente de Arribas Brothers, comentó que el autor de la obra no está molesto e irá a Shanghái para restaurarla tan pronto sea posible viajar.

This is the largest glass-blown castle in the world! Made by Miguel Arribas, it took 500+ hours and over 30,000 glass loops. The Arribas fantasy castle is currently at The Shanghai Museum of Glass in China. #glasscastle #arribasbrothers #cystalarts pic.twitter.com/RkmQP6HWpS