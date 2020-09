Top 10: Todo era risas hasta que entra una llamada que dice: “Señor Vásquez buenas tardes, lo llamamos para confirmar una compra por 7 millones en Italia”.

Top 9: Todo era risas hasta que el taxista cogió por una ruta desconocida, y son las 2 de la mañana.

Top 8: Todo era risas hasta que el ortodoncista dice: “Eduardo, nada que hacer, toca ponerle brakets, pero tranquilo, si se porta juicioso el tratamiento dura unos dos años”

Top 7: Todo era risas hasta que tu novia te dice: “Amor, estos días me he levantado con muchas náuseas y antojos”

Top 6: Todo era risas hasta que en la clase virtual, el profe pide que todos prendan la cámara y el audio; ¡levántese y vístase rápido!.

Le puede interesar:

Top 5: Todo era risas hasta que volví de paseo todo picado por los mosquitos, con quemadura de segundo grado por la insolada y debiendo el próximo sueldo.

Top 4: Todo era risas hasta que revisa el Instagram de la chica que conoció anoche, y en todas las fotos firma con el hashtag “bendecida y afortunada”.

Top 3: Todo era risas hasta que llegó el Coronavirus, y para rematar, todavía no me he reinventado.

Top 2: Todo era risas hasta que, recién sacando el carro de lavar y polichar, comienza un aguacero de padre y señor nuestro… ¡esa platica se perdió!

Top 1: Todo era risas hasta que el Hombre Caimán dice: “ey no joda, ya estoy mamado, terminemos ya esta entrevista jopo, tengo hambre y no he comido”.