TOP 10: Del 2020 no aprendí a ser más fuerte de verdad, cada día me siento más débil y más vulnerable.



TOP 9: Del 2020 no aprendí a reinventarme, alguien por favor me explica, ¿eso cómo se hace?



TOP 8: Del 2020 no aprendí a llegar a tiempo a una reunión; ni siquiera en reuniones virtuales, estando en mi casa, y sin nada más que hacer… siempre llegué tarde a todo.



TOP 7: Del 2020 no aprendí a usar correctamente la opción de mute en Zoom. Cuando tenía que hablar, estaba muteada, y cuando tenía que estar muteada, siempre dejaba el micrófono abierto.

TOP 6: Del 2020 no aprendí a controlarme con los gastos, ¡hoy estoy más sobregirado y endeudado que nunca!



TOP 5: Del 2020 no aprendí a comer saludable si es cierta la teoría de “eres lo que comes”, soy un calentado de arroz con pasta y un huevo frito encima.



TOP 4: Del 2020 no aprendí a tolerar a las personas que no se saben poner un tapabocas… ¿en serio es tan difícil?



TOP 3: Del 2020 no aprendí a darme más tiempo para mí. Desde hace años, tengo empeñado mi tiempo, y con los compromisos que tengo, veo muy difícil recuperarlo.



TOP 2: Del 2020 no aprendí a tener un plan B y un plan C para mi vida… ni siquiera tengo un plan A, pues mucho menos voy a tener un plan B o C.



TOP 1: Del 2020 no aprendí a encontrame conmigo mismo. "migo mismo está más perdido que el hijo de Limber".