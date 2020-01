Alistair Brownlee, el dos veces campeón olímpico de triatlón, se prepara para Tokio 2020

En diálogo con Deportes W el dos veces campeón olímpico en categoría individual, Alistair Brownlee, habló sobre su asistencia a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, “estoy muy feliz por estar en la posición que estoy, soy muy afortunado de poder ir a Tokio y me siento fantástico por eso".

El deportista contó que espera de esta temporada y sobretodo defender sus dos títulos, “me encantaría volver a clasificar a los juegos, también poder hacer un buen papel en la serie mundial. Lo primero es la serie, ya después la clasificación y ahí vamos a ir viendo paso a paso qué es lo que sigue”.

“Va a ser muy complicado ser competitivo en los Juegos Olímpicos, creo que ahora lo más difícil es que el nivel está muy alto y también puede afectarme que estoy más viejo y con el cuerpo un poco más lento, pero estoy trabajando para mejorar mi tiempo”, dijo Brownlee quien en los últimos años ha tenido lesiones, pero espera ganarse la medalla de oro en Tokio.

Después de ocho años de haber ganado su medalla olímpica en Londres, el británico compartió si prefiere el Ironman o triatlón, ya que en el 2019 participó en uno, “disfruto el Ironman, me parece que es un reto muy interesante, diferente, me enseñó mucho acerca de mí mismo como persona y deportista”.

Para finalizar, Alistair Brownlee compartió preferencias frente a esta disciplina en la que están ciclismo, natación y atletismo, “amo correr y también el ciclismo. Correr por la simpleza que tiene, para entrenar solo abres la puerta y sales. Me encanta montar en mi bicicleta, es fantástico. (… ) En el aspecto competitivo, el ciclismo es mi mejor momento dentro de la carrera. Nadar, por ser dentro del agua, en realidad no exploras, y también me parece un poco más duro. Me quedo con el ciclismo y correr para hacer todos los días".

