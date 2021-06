Así fue la dura lesión del arquero argentino Emiliano Martínez

El arquero de la Selección Argentina, Emiliano Martínez, estaba haciendo un buen papel ante Colombia, pero por un duro choque con el defensor colombiano tuvo que dejar el campo de juego luego de golpearse fuertemente en la cabeza.

‘El Dibu’ cayó fuertemente sobre el césped del Metropolitano tras el fuerte choque, enseguida ingresaron los médicos argentinos a revisar al arquero, que a pesar de mostrarse lúcido y consiente, no lo quisieron dejar en el partido por precaución. El jugador no quería salir, pero la decisión ya no pasaba por él.

Lea aquí: “No puedo creer esto ante el equipito de Colombia”: periodista argentino

A Martínez lo trasladaron a un centro asistencial para realizarle estudios y constatar la gravedad de la lesión. Posteriormente, el arquero llamó a su familia para transmitirles un parte de tranquilidad.

Luego del partido, el guardameta del Aston Villa de Inglaterra concedió una breve entrevista para el canal argentino de deportes TyC Sports donde se le pudo ver mucho mejor cuando salía de la clínica.

"Los doctores hicieron su trabajo, me daba bronca salir y recién me entero que nos empataron en la última. Así que el sabor es un poco amargo", señaló el jugador.

Posteriormente agregó que "los estudios dieron todos bien. Me sacan porque perdí un poco el conocimiento, me golpeé fuerte la nuca. El llanto y la bronca era porque era mi segundo partido, por eso no quería salir. Pero el doctor hizo su trabajo.

Lea también: Así calificó la prensa argentina e internacional el empate de Colombia