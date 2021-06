“No puedo creer esto ante el equipito de Colombia”: periodista argentino

La Selección Colombia le sacó el triunfo a Argentina del ‘bolsillo’ con un gol de Miguel Ángel Borja en el último suspiro del partido de las Eliminatorias Sudamericanas.

Con este resultado la Tricolor suma 8 puntos y sigue reponiéndose de sus goleadas ante Uruguay y Ecuador en las jornadas 3 y 4.

Ante el agónico empate de Colombia, el periodista argentino Pablo Carrozza mostró su molestia con el resultado del encuentro e incluso llamó “equipito” a la Tricolor.

“No puedo creer cómo se le escapa a la selección argentina frente a este equipito de Colombia que levantó el segundo tiempo. Otamendi no puede jugar nunca más en la selección, se le terminó la beca, comete un penal infantil”, dijo.

No puede ser que Argentina pechee de estar manera ante Colombia, lo tenía para el cachetazo. En un momento dije: ‘la revancha del 5 a 0’ y sin embargo se desmorona todo en la segunda parte”, agregó.

Asimismo, se refirió al planteamiento inicial de Reinaldo Rueda como un “desastre”, pero reconoció que “metió mano” para arreglar el equipo.

“Puso a Muriel que no entiendo cómo no juega, puso a Borja y a Cardona que no tocó la pelota”, comentó.