Carlo Ancelotti desmintió que James Rodríguez esté aburrido en el Everton

El entrenador Carlo Ancelotti salió a desmentir ante los medios de comunicación que el volante colombiano James Rodríguez esté aburrido en el Everton. Esto luego de que de desde España se especulara con dicha información.

"James está bien, no tiene problemas. Es feliz acá (Inglaterra), tiene confianza y está motivado (…). No sé si que queja del clima, pues no es el mejor del mundo, pero hay muchas cosas buenas en esta área”, dijo el DT.

Por otro lado, Ancelotti dio un parte positivo sobre el estado físico del cucuteño de cara al partido ante el Liverpool.

“Tuvo un pequeño problema en los últimos partidos con la pantorrilla, pero ya está en buena condición (…). No, no está al 100%, pero está al 99%", dijo Ancelotti.

Fecha, hora y canal para ver el partido entre el Everton y Liverpool

Los colombianos podrán vivir el derbi de Merseyside por la pantalla de ESPN este sábado a partir de las 12:30 de la tarde, un encuentro que promete grandes emociones pues los dos equipos están necesitados de resultados.