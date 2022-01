Colombia 6 - 0 Baréin

La selección colombiana enfrentará hoy a Baréin en el Estadio Nacional de ese país árabe en un partido amistoso que le servirá para probar nuevos jugadores para la Copa América de Chile.



El equipo que dirige José Pekerman trabajó ayer con el grupo completo de 24 jugadores que convocó para medirse también con Kuwait el próximo 30 de marzo, entre los que están nuevas caras que quiere observar pensando en los cambios que tendrá que hacer con respecto al grupo que el año pasado jugó el Mundial de Brasil.



El estratega argentino reconoció ayer en una rueda de prensa en Baréin que el nivel del equipo seguramente no es el mismo que llevó a Colombia a clasificarse por primera vez a unos cuartos de final de un mundial.



"La esperanza y la expectativa es la misma ahora para lo que viene (Copa América)", dijo Pekerman, quien pidió a los hinchas ser realistas y aseguró que el seleccionado está trabajando "con mucha confianza y fe de que Colombia va a llegar otra vez en un buen nivel".



Prácticamente toda la línea de defensa de Colombia es diferente de la que disputó el Mundial 2014 ya que por edad salieron algunos titulares, como el capitán Mario Alberto Yepes, y otros por lesión, por lo cual el técnico quiere probar a sus posibles sucesores no solo para la Copa América sino para la eliminatoria de Rusia 2018.



Pekerman se refirió a las lesiones de algunos jugadores, entre ellos James Rodríguez, gran ausente de la convocatoria para estos amistosos, y de quien se espera que retorne en breve a la plantilla del Real Madrid, o el defensa Pablo Armero, quien tampoco está jugando con el Milán italiano.



"Al margen de su inactividad (Armero) también tiene algún tipo de molestias físicas que son producto de a veces entrenar y no tener tanta competencia. Estamos evaluando", dijo.



El técnico ha dejado entrever que ante Baréin puede alinear a algunos de los que ha llamado por primera vez a la selección, como los defensas Darwin Andrade (Standard Lieja-BEL) y Johan Mojica (Valladolid-ESP).



"Andrade y Mojica son dos jugadores que tienen muy buenas cualidades y están creciendo en sus clubes, además tienen muy buenos recursos, no solo como laterales clásicos sino que tienen la posibilidad de ser volantes, ser ofensivos", comentó.



También sería titular el delantero Falcao García, quien ha recibido el respaldo total de Pekerman en los momentos difíciles que vive en el Manchester United y quien fue recibido como una estrella en Baréin.



"Para nosotros no hay otro Falcao, hablamos de algo transitorio luego de su lesión (antes del mundial) y su esfuerzo para recuperarse; vive una etapa difícil en su club que aún no le permite ser el Falcao que todos conocemos, pero tenemos las mismas expectativas con él y Falcao va a estar como siempre", señaló Pekerman.



Baréin, al igual que Colombia, ha estado probando últimamente nuevos jugadores pensando en una renovación después de su participación en las últimas copas asiáticas y eliminatorias mundialistas.



Su jugador estrella es el delantero John Okwunwanne, nigeriano de nacimiento y naturalizado en el país del Golfo, quien aporta experiencia al equipo.



En la última Copa Asiática, Baréin estuvo en el Grupo C en el que solo ganó un partido ante Catar por 2-1.



- Probables alineaciones: Baréin: Hamad Mohamed Aldoseri; Faouzi Aaish, Abdulla Alhazaa, Husain Baba Mohamed, Rashed Al Hooti; Sayed Dhiya Shubbar, Abdulwahab Ali Alsafi, Sayed Ahmed, Abdulwahab Al Malood, Abdulla Omar y John Okwunwanne.



Seleccionador: Marjan Eid.



Colombia: David Ospina; Darwin Andrade, Pedro Franco, Jeison Murillo, Daniel Bocanegra; Alex Mejía, Juan Fernando Quintero, Freddy Guarín, Juan Guillermo Cuadrado; Radamel Falcao García y Carlos Bacca.



Seleccionador: José Pekerman.



Árbitro: Mohamed Al Wash, de Arabia Saudí.



Estadio: Nacional de Baréin.



Hora: 20.00 hora local (17.00 GMT), (12.00 de Colombia).