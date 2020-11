“Con los cobardes que les pegan a las mujeres no transo nada”: Óscar Ruggeri sobre Villa

Óscar Ruggeri, exjugador y campeón del mundo con Argentina en el Mundial de México 1986, lanzó fuertes críticas a la decisión de Boca Juniors de dejar jugar al colombiano Sebastián Villa en medio de la polémica por una presunta agresión a su expareja, Daniela Cortés.

“Un día la piba (mujer) apareció con la cara lastimada y luego está todo igual, así no es la vida. Yo tengo tres hijas, me pasa una cosa así y no va a jugar”, dijo.

“Aplaudí cuando me dijeron lo que había solucionado Boca y dije ‘muy bien’, ahora digo ‘muy mal’”, añadió.

Ruggeri aprovechó para llamar “cobarde” al extremo colombiano por presuntamente haber agredido a Cortés.

“Yo con los cobardes que les pegan a las pibas (mujeres) no transo nada, cero. Pensaba que estaba claro, jugó y ganó Boca y no”, expresó.

Además, resaltó que la sociedad ya no aguanta más el maltrato contra las mujeres y que en el fútbol ese tipo de acciones no tienen ninguna repercusión.

“Estamos cansados de escuchar todos los días cosas que pasan con mujeres y en el fútbol no pasa nada. Estamos equivocados”, afirmó.