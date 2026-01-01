¿Cómo son las celebraciones de Año Nuevo en otros países? Algunas duran semanas

En el mundo occidental, con algunas excepciones, el Año Nuevo comienza el 1 de enero, con festejos en la noche anterior como la cena familiar, el champán, las uvas, pero saliendo del calendario gregoriano hay más celebraciones para festejar la llegada de otro ciclo de tiempo.

Una celebración que es muy extensa y antigua es el ‘Nowruz’, el Año Nuevo persa. Este se celebra en los inicios de la primavera (20 - 21 de marzo) y marca la renovación de toda la naturaleza. Según National Geographic, El ‘Nowruz’ tiene más de 3,000 años de antigüedad y su celebración suele durar más de dos semanas.

En esas dos semanas se hacen eventos culturales, ceremonias públicas, ritos para simbolizar la prosperidad y demás, el ‘Nowruz’ lo celebran más de 300 millones de personas en Asia Central, Oriente Medio y regiones aledañas.

Una celebración también conocida en occidente se encuentra en Asia con el Año Nuevo Lunar, o también llamado Año Nuevo Chino. Su duración tradicional es de 15 días también, y muchas comunidades lo celebran con reuniones familiares, desfiles de dragones, música folklórica y fuegos artificiales que, de hecho, simbolizan el rechazo hacia los malos espíritus.

Ya en otras regiones, la llegada el Año Nuevo implica rituales que son de varios días igualmente. Por ejemplo, por el sur de Asia se celebra el ‘Songkran’, que es el Año Nuevo Tailandés, por el mes de abril, dónde las actividades de celebración se centran en el elemento del Agua y su capacidad de purificación.

También hay otras culturas cuyas celebraciones también se hacen entre el 31 de diciembre hasta el 1 de enero, como el Junkanoo en las Bahamas, en el que hay desfiles de disfraces, musicales, rituales de comida específica, fuegos artificiales y actos en fin de pedir buena suerte y prosperidad en el año que entra.

