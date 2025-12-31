¿En qué país del mundo todavía es 2018? Tiene 13 meses y celebra Año Nuevo en septiembre

El calendario usado por casi todo el mundo es el gregoriano, incluido Colombia, el cual señala que el año en curso es 2025 y que este se compone de 12 meses. Sin embargo, existen otros calendarios en el mundo que rigen los países con otros parámetros.

Ese es el caso del país que no cuenta con un año de 12 meses, sino de 13, estamos hablando de Etiopía, quienes manejan el calendario de la iglesia ortodoxa etíope.

Es importante destacar que el motivo detrás de esto es que Etiopía fue el único país de África que nunca fue colonizado, generando que mantuvieran sus costumbres ancestrales y del mismo modo, su manejo del tiempo.

¿Cómo es el calendario de Etiopía?

El calendario de la iglesia ortodoxa etíope se diferencia por tener 13 meses en lugar de 12, con la particularidad de que los primeros 12 meses cuentan con 30 días cada uno, como en el resto del mundo, pero en su último mes, llamado ‘Pagume’, solo se cuenta con entre 5 y 6 días, dependiendo de si es un año bisiesto.

Además, es clave destacar que en Etiopía no se celebra el año nuevo cada 1 de enero, como dicta la tradición mundial, sino que allí se lleva a cabo cada 11 de septiembre, un festejo conocido como Enkutatash.

En el Enkutatash, los ciudadanos de Etiopía visten trajes ancestrales, se entregan regalos y las familias se unen para celebrar el año nuevo.

¿Qué cambios hay en la fecha y hora de HOY en Etiopía?

Estas variaciones en cuanto al calendario de 13 meses y la fecha de año nuevo, generan que en Etiopía no sea el mismo año que en el resto del mundo.

En Etiopía hoy por hoy, aún es 2018.

Incluso se cuenta con diferencias en cuanto al huso horario, pues pese a que también manejan los días con tramos de 12 horas, para ellos la jornada no inicia a las 12:00 sino a las 06:00.

Es decir, el mediodía y la medianoche para los etíopes inicia a las seis en punto. Eso sí, esto no significa que sus actividades diarias ocurran mientras es de madrugada, lo que pasa es que ajustan sus relojes de tal forma que cuando en el mundo es media noche, a ellos les marque las 6:00.

¿Por qué Etiopía nunca fue colonizada?

Según expone la BBC, Etiopía es el único país de África que nunca fue colonizado por Europa, teniendo solo un fallido intento de apropiación por parte de Italia en 1895, ganando los etíopes en la Batalla de Adwa el 1 de marzo de dicho año, obligando a Italia a reconocer la independencia de este país.

Actualmente, Etiopía es un país autónomo, donde se habla amárico, idioma presente solo en dicho país, Eritrea, Egipto e Israel.

Su forma de gobierno es de república parlamentaria federal y su presidenta es la estadista Sahle-Work Zewde, desde 2018.