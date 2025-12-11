¿Cuándo se jugará el partido Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026? Conozca fecha, sede y hora

El camino del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026 cada vez va tomando más forma con los recientes anuncios de la FIFA: la definición de la fase de grupos y, también, el anuncio oficial de todo el calendario del torneo.

Cabe recordar que la ‘Tricolor’ regresa a un Mundial 8 años después de su última participación (Rusia 2018),pues a la Copa del Mundo disputada en Qatar el 2022, no clasificó.

¿En cuáles estadios jugará la Selección Colombia en el Mundial 2026?

La Selección Colombia jugará en tres sedes (estadios) diferentes durante la fase de grupos del Mundial 2026. En W Radio le contamos.

Colombia debutará en el mítico estadio Azteca, de la Ciudad de México, escenario que acogerá su tercer mundial y, que además, ha visto leyendas del fútbol, como a Diego Armando Maradona levantando el trofeo de la Copa del Mundo de 1986 con Argentina.

Su segundo juego tendrá lugar en México también, pero en otra ciudad: Guadalajara. Allí, Colombia jugará en el estadio Akron, casa de las Chivas, uno de los equipos más grandes y tradicionales de ese país.

Finalmente, la ‘Tricolor’ cambiará de país e irá a Estados Unidos a jugar la última fecha de la fase de grupos. Será en el estadio Hard Rock de Miami. En este escenario los dirigidos por Néstor Lorenzo perdió la final de la Copa América contra Argentina en 2024.

¿Cuándo inicia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026?

No es un mito ni un secreto en la humanidad que el Mundial, que se disputa cada cuatro años, es el evento deportivo masivo más esperado por los amantes del fútbol y muchas otras disciplinas.

Sin embargo, para este 2026 la Copa del Mundo “vuelve a su normalidad” en cuanto a periodo de tiempo se refiere, pues retoma sus fechas “habituales”, pues venimos del certamen de Qatar 2022 en donde, por temas climáticos y del país anfitrión, se realizó entre noviembre y diciembre de ese año.

Así las cosas, el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá iniciará el 11 de junio de 2026, y terminará el 19 de julio de ese mismo año cuando se dispute la final del certamen.

Fecha, hora y sede del partido de Colombia contra Portugal en el Mundial 2026

Pues bien, este partido en donde Colombia se verá las caras contra la Portugal de Cristiano Ronaldo corresponderá a la fecha 3 de la fase de grupos del Grupo K.

Le contamos la fecha, la hora y la sede del partido.

Partido: Colombia vs. Fecha: 27 de junio de 2026 Hora: 7:30 de la noche Sede: Miami - Hard Rock Stadium

