Desde que pisó Tokio fue un orgullo: mamá de Anthony Zambrano

Anthony Zambrano se convirtió en un referente del atletismo en Colombia y en el mundo, luego de haber ganado la medalla de plata individual en los 400 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Miladis Zambrano, mamá de Anthony Zambrano, manifestó en W Fin de Semana que “tengo mucho tiempo que no lo veo porque hace él se fue a prepararse. Desde que él pisó Tokio fue algo que me llenó de angustia, de ansiedad y de mucho orgullo, y a medida que fue compitiendo y ganando es algo especial”.

“Fue una emoción tan grande porque este sueño lo hemos venido cosechando desde que él empezó con el atletismo, esa era una meta que los dos teníamos. Yo siempre le pedía a Dios para verlo en el podio”, indicó.

Dijo que “yo oraba para que Dios le diera fuerza en las piernas y en los pulmones porque no sé, pero sospeché que iban a dañarle su forma de jugar. Yo le gritaba frente a la pantalla que él podía”.

También señaló que “Anthony Zambrano desde niño era muy inquieto, le gustaba correr, jugar y no me hacía caso. Comenzó jugando fútbol como todo niño, pero yo no tuve la capacidad económica para mandarlo a una escuela. Luego entró a un colegio y le dijeron que él tenía demasiada energía y lo mandaron a entrenar”.

Expresó que “a nivel deportivo, lo veo ganando varias ligas, lo veo ganando una medalla de oro en los Olímpicos, nuevamente verlo como campeón mundial; a nivel personal, él quiere volver a estudiar”.

Además, enfatizó que “le digo al Gobierno que el fútbol es indispensable, pero que esté más pendiente los otros deportistas. Hasta los medios de comunicación también debería poner más atención en otros deportes”.