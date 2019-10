El colombiano Alejandro Osorio habla sobre su fichaje al Caja Rural

El ciclista colombiano oriundo del Carmen de Viboral, Alejandro Osorio, fue fichado por el equipo español, Caja Rural, y para esto compartió durante el programa lo que significa esta decisión para su carrera: “Mi temporada ha sido muy buena, he estado fuerte en las carreras, no ha sido fácil, en el Giro tuve una caída que me alejo de las carreras, pero este año lo he hecho bien. Ahora sigue lo que viene para el 2020.”

Sobre las expectativas que tiene en este nuevo equipo, comentó que: “tengo demasiadas expectativas de hacerlo bien, de hacer todas las cosas bien porque el otro año es un año muy importante para mi carrera”.

Para finalizar, Osorio aclaró los rumores de su actual equipo, el Nippo-Vini Fantini-Faizan. Además comentó lo que viene para su carrera.