El reto es que el Medellín siempre esté en copas internacionales: Alexis Mendoza

El nuevo director técnico del Deportivo Independiente Medellín, Alexis Mendoza, aterriza en el equipo con todas las ganas de mejorarlo, “Me he encontrado con todo el deseo de mejorar la campaña que se hizo anteriormente, creo que es ilógico cuando dicen que un equipo tiene el goleador del torneo pero no llega a finales, eso no debe ser así pero lamentablemente nos ocurrió”.

Mendoza explicó que el reto del DIM es pelear los primeros lugares, que Medellín siempre esté en copas internacionales, “que nosotros hagamos el mejor trabajo, llegar la final, después ganar o llegar a una copa internacional”.

“Las garantías que nos brindan a nosotros los técnicos son muy pocas, todo está supeditado a resultados todo es inmediatista, y más en el fútbol donde se manejan tantas situaciones alrededor de él”, declaró. Además, agregó que tiene una ilusión que es grande con una nómina espectacular, “apostamos hacer un buen trabajo para que esto se puede lograr”.