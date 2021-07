Emiliano Martínez, arquero de Argentina, bailó como Yerry Mina en el camerino

Colombia y Argentina protagonizaron un partidazo en la semifinal de la Copa América que estuvo enmarcado por las emociones y oportunidades de gol para los dos equipos durante los 90 minutos.

Aunque Luis Díaz y Lionel Messi se destacaron en los 90 minutos, el arquero Emiliano Martínez, guardameta de la ‘albiceleste’, salió como la gran figura luego de atajar tres penales a Davinson Sánchez, Yerry Mina y Edwin Cardona.

Sin embargo, en redes sociales se evidenció la molestia de varias personas por los comentarios de Martínez en contra de los jugadores colombianos que iban a patear.

“Estás nervioso, ¿eh?”, le decía a Yerry Mina antes de su cobro.

Finalmente, Argentina logró pasar a la final ante Brasil la cual se disputará en el estadio Maracaná el sábado 10 de julio a las 7:00 de la noche, hora colombiana.

La celebración de los argentinos se trasladó al camerino, en donde se vio a varios jugadores bailando y gritando. Sin embargo, Martínez recibió una ovación de sus compañeros y bailó como Yerry Mina.

