En cinco años: Juan Fernando Quintero espera retirarse del fútbol a los 33

Juan Fernando Quintero, uno de los jugadores de la Selección Colombia más reconocidos en el mundo tras su paso por River Plate, ha sido uno de los nombres más pedidos por las personas en redes sociales para complementar en futuras convocatorias la Tricolor.

Aunque había sido convocado por Reinaldo Rueda para la Copa América y la jornada 7 y 8 de Eliminatorias Sudamericanas, el volante no pudo acudir al llamado por las leyes sanitarias de China en medio de la pandemia.

En diálogo con el programa ‘¿Cómo te va?’, dirigido por el periodista argentino Marcelo Benedetto, Quintero reveló que su idea es retirarse del fútbol a los 33 años.

“La idea es que a los 33 años pueda retirarme digno de este trabajo y estoy armando día a día lo que va a ser el post retiro”, comentó.

De esta forma, al mediocampista, quien actualmente tiene 28 años, solo jugaría cinco temporadas más.

Por otro lado, expresó que no se arrepiente de haber dejado River Plate, club en el que se volvió ídolo luego de grandes goles y actuaciones, pero sobre todo por la anotación en la final de la Copa Libertadores ante Boca Juniors.

“Uno nunca sabe cuando se va a ir, si fuera por mí nunca me iría, pero uno pone todo en la balanza y tiene que tomar una decisión. No me arrepiento de la decisión de irme de River, creo que al final no quedé en deuda con nadie y lo hablé con quien tenía que hablarlo.” pic.twitter.com/Fd3X0dmdvY