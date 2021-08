Entre risas: James Rodríguez desmintió fichaje por el Atlético de Madrid

El volante colombiano James Rodríguez causó furor en redes sociales luego de compartir un emotivo mensaje con una foto en su cuenta de Twitter con el que muchos de sus seguidores especularon con su posible fichaje por el Atlético de Madrid.

“Nunca dejes de creer”, escribió el colombiano.

Lo que no conocía el 10 de la Selección Colombia es que esa frase es utilizada desde hace muchos años el Atlético de Madrid, equipo español rival de su exequipo Real Madrid.

Al ver el mensaje del colombiano, miles de personas tanto en Colombia como en Europa especularon con la llegada de James al equipo del ‘Cholo’ Simeone, pues ya lo había querido contratar en el 2020.

Sin embargo, al ver todos los rumores que se generaron, el centrocampista desmintió en su cuenta de Twitch cualquier información o especulación sobre que su futuro deportivo estaba en el equipo ‘colchonero’.

“Sin querer queriendo. Quise poner foto y no sabía que lo que escribí va con un equipo. Puse esto y a los 20 minutos noticia en todo el mundo”, señaló.

“Yo puse solo un mensaje personal y dije: ‘todo va a salir bien’, pero en el tema personal. Nunca dije que iba para un club y dije ‘juemadre, en la que me metí’. No estoy relacionado con este club”, agregó.

FALSE RUMOUR



James Rodriguez confirms that his caption on Instagram linking him to Atlético Madrid was a coincidence, and there are no serious links between James and Atlético. https://t.co/HTRiPT4EoE pic.twitter.com/bJe79GJtXn