Fue un torneo maravilloso: María Camila Osorio sobre Wimbledon

La colombiana María Camila Osorio terminó un sueño el pasado viernes 2 de julio en Wimbledon, luego de ser derrotada por Anya Sabalenka, segunda cabeza de serie del torneo, con parciales 0-6, 3-6.

En su primera participación del torneo londinense, la tenista María Camila llegó hasta la tercera ronda.

María Camila Osorio manifestó en W Fin de Semana que “este año ha sido lleno de bendiciones, de un sueño. El último torneo fue maravilloso y una experiencia muy hermosa”.

Indicó que “en el último partido siento que se puede hacer muchísimo más, no me sentía al 100 % físicamente, pero igual lo di todo y lo entregué todo. Creo que fue bonito porque jugar en un estadio no es lo mismo que hacerlo en una cancha normal, y más con una jugadora que tiene más experiencia que yo en este tipo de situaciones”.

Además, señaló que “manejar la ansiedad es difícil. El deporte como cada día incluye el reconocimiento y esto se debe saber llevar”.