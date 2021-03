Gremio desiste de la contratación de Rafael Santos Borré

A través de su cuenta de twitter, el club brasilero Gremio de Porto Alegre, anunció el retiro formal de la oferta presentada por el colombiano Rafael Santos Borré que se desempeña en el club argentino de River Plate.

“La decisión de basa, exclusivamente, en la inseguridad del club ante la vacilación del deportista, lo que genera dudas sobre el propósito, disposición y voluntad de incorporarse a nuestra plantilla”, expresó el club brasilero.

Cabe recordar que el jugador tiene contrato hasta mitad de año con su actual club y varios equipos son los que están detrás del delantero, entre ellos el Brighton de Inglaterra.

