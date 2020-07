Hay equipos de garaje, son unos parásitos y viven de nosotros: Gustavo Serpa

El pasado jueves 17 de julio, las marcadas diferencias en los clubes de la Dimayor sobre la gestión de su presidente, Jorge Enrique Vélez, se tradujeron en una propuesta que buscaría la creación de una nueva liga que se mezclaría con equipos pequeños de segunda división.

Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios FC, respondió en La W a las acusaciones de su colega Eduardo Méndez, sobre los señalamientos de pretender hacer una escición en el fútbol colombiano. "Nadie los está sacando de ninguna parte, me preocupa que Méndez se esté inventando que hay una conspiración para sacarlos a ellos de una nueva liga (...) Aquí no se ha planteado sacar a nadie".

Sobre la propuesta de crear un nuevo órgano, Serpa afirmó: "Nosotros tuvimos una charla entre equipos amigos y planteamos la idea de crear una liga, teniendo en cuenta las diferencias que tenemos con la forma en la que está organizada la competición. ¿Usted sabe la distancia que hay entre una idea y la realización de ésta?".

También expresó su molestia con algunas instituciones: "Hay un grupo de varios equipos, que son de garaje, que quieren seguir manteniendo las viejas prácticas del fútbol; el statu quo hay una cantidad de equipos parásitos en el fútbol, viven de los otros comen de los otros y no tienen ningún tipo de generación propia. Pero en este momento no es que no queramos crear una nueva liga, es que no podemos".

Con respecto a quién podría ser el sucesor de Jorge Enrique Vélez en la Dimayor, Serpa se pronunció sobre los posibles candidatos: "Me suenan muy bien Lenis y Jaramillo, y tengo una buena opinión de César Pastrana, pero me parece que sería un factor de división, entonces volveríamos a lo mismo de antes. Es fundamental la llegada de alguien que sepa cómo hacer un plan de negocios, que sepa ejecutarlo. Que se ha preparado académicamente para conducir una empresa".

Serpa también considera que es fundamental que la próxima persona al frente de la Dimayor hable inglés, para poder vender el producto en otros países. "Le voy a pedir a Méndez que nos pongamos de acuerdo en un punto: que el próximo presidente hable inglés, para que pueda salir por el mundo a sentarse y negociar. Creo que los últimos presidentes de la Dimayor no han tenido esa facultad", declaró.