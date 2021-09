“Hay que ganar obligatoriamente”: ‘Pibe’ Valderrama a Rueda por partido ante Chile

El exjugador de la Selección Colombia Carlos ‘Pibe’ Valderrama analizó el juego de la Tricolor ante Paraguay en Asunción, partido que terminó 1-1 y mantiene al combinado nacional en el quinto lugar de las Eliminatorias.

Aunque para Valderrama el resultado no es malo como visitante, indicó que es necesario ganarle a Chile en Barraquilla como local.

“Punto de visitante sirve, siempre se ha dicho: hay que ganar de local y empatar de visitante. ¿Qué viene ahora? Ganar a Chile obligatoriamente en el Metropolitano, no queda más”, dijo.

“Estamos en repechaje a pesar de todo. Hay que seguir peleando para tener posibilidades de ir al Mundial”, agregó.

Por otro lado, definió como “recocha” la suspensión del partido entre Argentina y Paraguay luego de que autoridades ingresaran al estadio para detener a cuatro jugadores de la ‘albiceleste’.

“¿Sabe qué me hizo acordar? Cuando uno llevaba el balón a jugar y no lo metían. Se llevaba la pelota y no lo metían”, señaló.