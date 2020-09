Hinchas del Everton le regalaron licor a James Rodríguez tras victoria ante West Bromwich

Luego de la goleada del Everton al West Bromwich 5-2, partido que tuvo como jugador sobresaliente a James Rodríguez, se volvió viral un video en donde se aprecia al jugador colombiano compartiendo con hinchas ‘Toffees’.

En las imágenes se logra ver a James dentro de su lujosa camioneta recibiéndole una botella a un hincha del Everton, quien está acompañado de otros seguidores del equipo inglés.

Cuando el cucuteño recibe la botella, todas las personas a su alrededor celebran con gritos, emoción que le sacó una sonrisa del colombiano.