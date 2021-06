¡Imparable! María Camila Osorio avanzó a la segunda ronda de Wimbledon

La tenista colombiana María Camila Osorio avanzó a la segunda ronda de Wimblendon luego de superar con parciales de 1-6, 6-0 y 6-4 a la rusa Anna Kalinskaya.

Aunque fue un partido en el que la europea mostró su experiencia, la cucuteña demostró jerarquía y se perfila para ser una de las revelaciones del torneo.

En varios pasajes del juego la colombiana se vio superada por la rusa. Sin embargo, con una épica remontada, Osorio dejó en alto una vez más la bandera colombiana.

