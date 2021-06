Impresionante atajada de Faríñez a remate de chilena de Matheus Uribe

Wuilker Faríñez, exarquero de Millonarios, ocupa las portadas de los principales medios deportivos de Latinoamérica luego de sus fantásticas atajadas ante Colombia en la segunda jornada de la Copa América.

Duván Zapata, Luis Fernando Muriel, Edwin Cardona, Miguel Ángel Borja, entre otros intentaron vencer al guardameta, pero siempre encontraron un arquero seguro tras sus remates.

Sin embargo, una atajada del exjugador de Millonarios se robó las miradas de la prensa internacional: la sacada bajo palo de un remate de chilena de Matheus Uribe.

Venezuela goalkeeper Wuilker Farinez had himself a game… keeping Colombia at bay



Sit back and enjoy!#COLxVEN #CopaAmerica



pic.twitter.com/EcXdQXd7f1