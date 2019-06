Infantino es reelegido por aclamación y dirigirá la Fifa hasta 2023

Único candidato en liza, Gianni Infantino fue reelegido por aclamación, sin necesidad de una votación, como presidente de la Fifa para los próximos cuatro años, hasta 2023, este miércoles en París, en el 69º Congreso de la institución.

Le puede interesar: Este equipo se esforzará por dejar el nombre de Colombia en alto: Falcao

"Gracias a todos, a los que me quieren y me odian, hoy yo quiero a todo el mundo. Amo el fútbol, trabajo duro, me comprometo con ustedes y para ustedes", dijo Infantino, emocionado, después de que los representantes de las federaciones de la Fifa respaldaran su proyecto con un aplauso.

Además de las 211 federaciones, el congreso contó con la presencia de algunas figuras importantes, como el presidente del Real Madrid Florentino Pérez, el arquero español Iker Casillas o el técnico portugués José Mourinho.

"El primero que me envió un mensaje cuando me eligieron en 2016", recordó Infantino, en referencia al entrenador luso.

- '¡Nunca más!' -

Antes de su elección el italo-suizo de 49 años, que en febrero de 2016 sucedió en el cargo a Joseph Blatter, caído en desgracia en el peor escándalo de corrupción de la Fifa, hizo un repaso de los logros de su mandato en una alocución de más de 30 minutos en la que utilizó el inglés, el francés, el alemán y el español.

"¡Nunca más! Lo que ocurrió en el pasado no puede volver a ocurrir. Ya nadie habla de reconstruir la Fifa desde cero, nadie habla de corrupción. De lo que se habla es de fútbol", señaló, centrando sus esfuerzos en cortar cualquier relación con el pasado.

"Ya no es posible en la Fifa poder ocultar pagos o hacer algo incorrecto con los flujos de dinero, sabemos de dónde sale cada dólar y a dónde va, todo queda plasmado de manera transparente", recordó.

Lea también: El dopaje en Colombia es una realidad, hay que ponerle la cara: Ernesto Lucena

"Hemos pasado de ser una organización tóxica, casi delictiva, a lo que siempre tuvo que ser, una organización que cuida del fútbol", añadió.

"Estos tres últimos años no han sido perfectos, he cometido errores, claro, pero he intentado mejor las cosas para que sean mejores", añadió.

Entre los hitos que se apuntó, el Mundial de Rusia-2018, "la mejor edición de la historia" y la introducción del asistente video (VAR), "la mejor innovación de los últimos decenios".

Especialmente satisfecho se mostró cuando repasó las cifras económicas de la Fifa.

"Tenemos la situación financiera más sólida de su historia. Las reservas eran de 1.000 millones de dólares, ahora son de 2.750 millones. Hemos multiplicado las inversiones", expuso, provocando los aplausos.