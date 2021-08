James Rodríguez se pierde el debut con del Everton por prevención de COVID-19

El entrenador del Everton, Rafael Benítez, compareció ante los medios de comunicación previo a su debut en la Premier League este sábado ante el Southampton, partido que iniciará a las 9:00 de la mañana, hora colombiana.

Benítez dio un reporte de la plantilla que enfrentará mañana al Southampton, destacando que el mediocampista colombiano James Rodríguez no hará parte del equipo porque está aislado por prevención ante un posible contagio de COVID-19.

Además, sin dar nombres, aseguró que hay otros jugadores contagiados que tampoco podrán estar en el debut.

"Tenemos algunos jugadores que están aislados por COVID, tenemos que tener cuidado y algunos tienen que quedarse en casa. (James Rodríguez) es uno de ellos", mencionó.

Cabe resaltar que el colombiano había compartido en los últimos días con el defensor Yerry Mina en un streaming en la plataforma Twitch. Sin embargo, no se especificó que el zaguero también esté en aislamiento.

No todo fueron malas noticias, pues Benítez reveló que el brasileño Richarlison y el inglés Calvert-Lewin está “disponibles” para jugar, por lo que el Everton recupera dos piezas fundamentales en el ataque.

