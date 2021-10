Juan Carlos Osorio abrió la puerta para su salida de América de Cali

En medio de las fuertes críticas que recibe, el entrenador del América de Cali, Juan Carlos Osorio, acudió a la rueda de prensa posterior a la derrota ante Atlético Nacional. Allí, le abrió la puerta a su salida del banquillo ‘escarlata’.

“Pedirle excusas a la hinchada (…). Lo único que queda es cada uno descansar y reflexionar. Mañana o el martes el club emitirá un comunicado con la decisión que tomamos todos siempre pensando en lo mejor para el club”, afirmó.

Asimismo, aseguró que se hace responsable por la seguidilla de malos resultados.

“Yo me hago responsable de los malos resultados, pero no culpable porque aquí no hemos matado a nadie ni hemos robado a nadie. No me voy a refugiar en los jugadores”, dijo.

Sobre el irregular juego del equipo y el mal posicionamiento en zona defensiva, resaltó que son el equipo que más jugadores suman en el último tercio.

“Obviamente en el último paso y ante una mala decisión es un ataque directo como pasó en el segundo tiempo (…). Creo que hemos mejorado. Aquí lo que se van a buscar son culpables, pero culpables ninguno”, mencionó.



Por otro lado, el atacante Deiner Quiñones destacó que el equipo ha evolucionado en su juego en los últimos juegos, pero aún así los resultados no son los que el grupo quiere.

“Venimos mejorando, pero no se nos vienen dando los resultados que queremos. Simplemente es sumar más minutos de control del juego. Es triste porque no es lo que queremos”, comentó.

Así fueron los desórdenes que se vivieron dentro del Pascual Guerrero cuando algunos hinchas del equipo ‘escarlata’ decidieron entrar al campo; el partido terminó antes de lo previsto.