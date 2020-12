La mágica asistencia de Juan Guillermo Cuadrado a McKennie en el Juventus - Barcelona

El colombiano Juan Guillermo Cuadrado se convirtió en el máximo asistidor de lo que va de la Champions League 2020/2021 luego de darle el pase de gol a James McKennie, quien anotó el segundo de la Juventus ante el Barcelona.

El colombiano sigue demostrando su gran nivel y el buen momento por el que pasa en el equipo de la ‘vecchia signora’.

The pass from Cuadrado... the finish from McKennie...

