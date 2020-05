La razón de Simeone para, por ahora, no dirigir a la Selección Argentina

Durante una entrevista con Sergio Goycochea para AFA Play, Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, explicó por qué todavía no ha aceptado dirigir la Selección Argentina.

Para el Cholo, existe un sentimiento especial cuando una persona está al frente de un equipo nacional, “el sentimiento es algo personal, es algo que se siente y se transmite. Y si lo sentís y lo transmitís, se ve; y si lo sentís y no lo transmitís, tristemente no se expresa de la manera como el otro te quiere ver. Porque en realidad vos estás respondiéndole a un pueblo que se siente reflejado con tu sentimiento y no con tu forma de jugar. Creo que en esa expresión es donde más me identifico. Vos representás a un pueblo que no se acerca a vos por tu forma de jugar, sí por tu forma de sentir”.

Como entrenador, el Cholo ha tenido una carrera superlativa con el Atlético de Madrid. De hecho, dijo que los hinchas argentinos, al ver cómo ha sido su desempeño con el club colchonero, inmediatamente lo piden para la selección. Sin embargo, Simeone no se presiona y se mantiene firme en que “toda va en su debido momento y en su debido espacio”.

“No tengo dudas de que, en algún momento, si las situaciones se encuentran, posiblemente pueda tener la oportunidad”, dijo el Cholo, sobre dirigir a la albiceleste.

Simeone también confesó cuál es su actitud cuando ve a la Selección Argentina, pero él no está en el banco como entrenador, “está claro que cuando arranca la Copa América o el Mundial y empieza el himno, obviamente conmigo mismo me termino enojando y digo: ‘¿Por qué?’”.

El Cholo también elogió el trabajo que ha hecho Scaloni con la albiceleste y resaltó que su juego trata de seguir un sistema u el equipo juega en virtud de desarrollarlo.