La Selección Colombiana Sub 13 de microfútbol ganó medalla de bronce en Cataluña

Luego de que se diera a conocer por medio de la crónica de Andrea Díaz, la situación que vivía la Selección colombiana Sub13 masculina de microfútbol de Caquetá, quienes no tenían recursos para poder viajar al mundial en España, el Ministerio del Deporte ayudó económicamente a la selección y lograron ganar medalla de bronce dentro de este campeonato.

Su entrenador Camilo Pinto expresó que: “Si no hubiera sido por la gestión que hizo La W hubiese sido muy difícil, gracias a esto se nos cumplió el sueño porque se movieron unas fichas importantes y nos colaboraron”.

Julián Joven, arquero del equipo de la Liga Caquetá habló sobre su situación familiar que es una motivación para él: “Para mí es fácil entrenar, pero a veces se me complica porque mis papas no tienen los recursos, a mí me toca ahorrar lo de mis recreos para poder transportarme”.

Matías Martínez, capitán del equipo habló sobre su labor: “El primer rival fue contra Inglaterra, el segundo rival fue contra Paraguay y luego Suiza. En la siguiente ronda fue contra Argentina. El primer lugar quedó Paraguay y segundo Brasil”.

Sobre el apoyo que necesita el fútbol colombiano, el entrenador dijo que: “Es una necesidad que estamos pidiendo a gritos, es triste esperar hasta última hora para que se pueda cumplir un sueño”.