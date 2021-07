“La vida da revancha”: Yerry Mina le respondió a Messi por el grito “baila ahora”

Yerry Mina acudió a un evento de su fundación en el municipio de Guachené, Cauca, en donde por fin habló sobre el polémico grito de Lionel Messi luego de que el colombiano fallara su penal en las semifinales de la Copa América.

“¡Baila ahora, baila ahora!”, gritó Messi al ver que Emiliano Martínez le atajó el tiro a Mina.

Messi screaming towards Yerry Mina after the Colombian missed his penalty: "Dance now! Dance now huh! Come on, dance!"

"BAILA AHORA" LE GRITA MESSI A MINA pic.twitter.com/n6jlO3Bc9q