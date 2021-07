Emiliano Martínez le pidió perdón a Yerry Mina tras polémicas palabras en penales

El portero del Aston Villa se convirtió en la figura más controversial del partido de la semifinal de la Copa América entre la Albiceleste y la Tricolor, esto luego de la tanda de penales, en la que lanzó palabras intimidantes contra Yerry Mina y Miguel Ángel Borja, con el objetivo de distraerlos ante el cobro.

Luego de este encuentro, fueron muchas las críticas hacia el arquero. Sin embargo, varios jugadores de fútbol y expertos en el tema aseguraron que este tipo de situaciones son normales en los partidos.

Cabe resaltar que ‘Dibu’ ya había salido a dar declaraciones tras este hecho, en las que aseguró que le daba igual ya que esas cosas se quedan en las canchas de fútbol.

Sin embargo, el argentino volvió a dar de que hablar tras la entrevista con el medio Olé, en la cual reveló nuevos detalles de lo sucedido.

Martínez confesó que sostuvo una conversación con Yerry Mina tras el partido entre Argentina y Brasil “Yerry me escribió antes del partido con Chile, por Copa América, para ver si jugaba, si estaba bien de la cabeza. Quedó todo muy bien.”

Tras esta conversación, en la que el arquero asegura que todo quedó muy bien, se dio el encuentro con Colombia y se desató la polémica por sus palabras contra el jugador de Everton.

Sobre esto, ‘Dibu’ contó “Yo, después de atajar el penal, por los memes, y todo lo que probablemente pasó él en Colombia, le escribí diciendo discúlpame, no te quise fanfarronear, fue cosa del partido. Él me contestó todo muy profesional.”

Para finalizar, Martínez expresó que las críticas que recibió le entraron por un oído y le salieron por el otro “Esto es fútbol, yo soy argentino y quiero ganar. Lo que hacía era porque veía una posibilidad, cuando un boxeador le pega a uno, lo ve un poco noqueado y lo quiere rematar. Yo veía eso. Veía ansiedad y nerviosismo y lo utilicé. A los que no les hablé es porque no les vi esos nervios y me concentré más en la pelota.”.