"Me da igual": Emiliano Martínez responde a las críticas por penales ante Colombia

Sin duda, el portero del Aston Villa se convirtió en la figura más controversial del partido de la semifinal de la Copa América entre la Albiceleste y la Tricolor, y es que en medio de la tanda de penales protagonizó intimidaciones a los jugadores colombianos.

El guardameta fue duramente criticado por varios sectores y expertos del balompié que consideraron que su conducta intimidante y grosera ante Yerry Mina y Miguel Ángel Borja le habría valido una expulsión por conducta antideportiva.

Tras la polémica que se generó el 6 de julio, por primera vez fue el mismo 'Dibu' quien se pronunció sobre el hecho. Cabe recordar que su padre, Alberto Martínez, salió en su defensa.

Esto fue lo que dijo sobre la polémica actitud contra Colombia, en declaraciones previas a la final entre Argentina y Brasil.

“La verdad, me da igual. En el futbol se dicen muchas cosas, dentro y fuera de la cancha. Es un partido de fútbol, esas cosas quedan en la cancha. Yo estoy concentrado en ayudar a los defensores. No voy a pensar si me escuchan o no. Se escucha todo hoy en día. Siempre jugué igual, ahora se escuchan cosas que antes no se escuchaban. Es normal en el fútbol”, dijo Martínez.

Además, aseguró que su trabajo fue estudiar al rival, sus movimientos y su posible reacción ante el arco.

“Hicimos de todo, estudiamos al rival con los arqueros y el entrenador de arqueros, no nos basamos sólo en eso (sus provocaciones). Nos decían: ‘Enfrente eligen ustedes’. Yo decidí estudiar al rival y cómo se paraban. Yo sabía que les gustaba mirar, tuve que esperar hasta el final. Fue sólo impulsarme bien. Fue mi noche”.