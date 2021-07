Papá de Emiliano Martínez explicó el porqué de los insultos de su hijo en penales

Sin duda, el portero del Aston Villa se convirtió en la figura más controversial del partido de la semifinal de la Copa América entre la Albiceleste y la Tricolor, y es que en medio de la tanda de penales protagonizó intimidaciones a los jugadores colombianos.

Sobre este hecho, el padre de Martínez se mostró sorprendido por el comportamiento de su hijo, asegurando que 'Dibu', como es apodado, se destaca por su personalidad serena y aplacada.

"Lo escuchaba y yo no podía creer que fuera Emiliano. Él es muy hablador abajo y grita, pero así con los rivales, no. Tiene que haber algún motivo, porque a Cardona y Cuadrado no les dijo nada… No hablé con él, pero me lo imagino porque Emi le dijo 'vos estuviste boqueando afuera'", aseguró Alberto Martínez en entrevista con el programa argentino ‘Hablemos de Todo Hoy’.

También afirmó que la celebración de los colombianos con la anotación de Lucho Díaz en el segundo tiempo habrían provocado la molestia del guardameta: "Y el otro bailaba cuando nos hicieron el gol. Hizo esos pasitos medio raros. Por eso Emi le revolvió la coctelera y le trabajó la cabeza. El otro boqueaba de afuera. Ayer boqueó a los tipos porque no se estaban portando bien. Ni murmuró con Cardona", comentó.

También destacó el carácter y la sencillez de su hijo, hecho del que se siente más orgulloso: "Si me tengo que llevar algo de mis hijos, es lo humildes que son. Y no creo que le vaya a cambiar la vida por esto. Él va a seguir con este perfil bajo. Tiene que estar agrandado futbolísticamente, sí. Pero a él no le va a cambiar nada".

Así mismo, habló de la felicidad inmensa que le generó su hijo, al tapar tres penales de los colombianos, logrando así que Argentina se mida con Brasil para saber cuál equipo se alzará con la copa.

“Anoche no pude hablar mucho porque yo estaba llorando. Me dijo 'Papi disfrútalo, gordo disfrútalo que esto es tuyo'. Me dijo eso y me terminó de partir. Lo felicité, le hablé del buen momento que estaba pasando y le dije 'pensá en tu familia, en tus hijos, en tu hija que no la conocés'", dijo en el medio.