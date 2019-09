Las lágrimas del ciclista colombiano que no fue asistido en el Mundial de Ciclismo

Germán Gómez no pudo recibir ayuda tiempo cuando sufrió un pinchazo en una de las llantas de su bicicleta.

Cuando le faltaban 77 kilómetros a la meta, el colombiano sufrió un problema mecánico en su bicicleta, pero cuando trató de buscar ayuda de los carros que pasaban, pero no fue asistido a tiempo y debido al desespero comenzó a llorar.

German Dario Gomez (Colombia) got emotional after stopping in the peloton with a rolled rear tyre. Started walking the course and it was several minutes until a chase group (and support cars) could reach him. Brutal #Yorkshire2019 pic.twitter.com/PGWyhJ0eWN