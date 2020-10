Lo más impactante fue cuando me toqué el tobillo y sentí que no estaba en su sitio: Arias

Luego de su lesión en el tobillo durante el encuentro entre Colombia y Venezuela, el lateral derecho del Bayer Leverkusen, Santiago Arias, conversó con un programa deportivo en torno a ese momento y cómo será su recuperación.

El futbolista dijo que son cinco seis meses los que estará en recuperación y que lo que han comentado es que es dolorosa. Por ahora debe mantener el pie arriba para que circule la sangre porque "tengo un hematoma muy grande", aseguró.

En ese mismo sentido, Arias reveló que "lo más impactante fue cuando me toqué el tobillo y sentí no estaba en su sitio". Aunque al prinicipio no fue tan doloroso, pero cuando el cuerpo se enfrió sintió el dolor, relató.

Afirmó que ha recibido el apoyo de sus compañeros y otros jugadores, por lo que se siente optimista frente al futuro.

