El conmovedor mensaje de la esposa de Santiago Arias tras la grave lesión del jugador

Solo había pasado nueve minutos del encuentro, cuando Santiago Arias sufrió una grave lesión en el partido entre las selecciones de Colombia VS Venezuela por Eliminatorias al Mundial Catar 2020.

Arias sufrió la lesión al intentar cerrar el centro de un rival, sin embargo, quedó con el guayo clavado en el césped del Estadio Metropolitano.

Por la velocidad que llevaba, su cuerpo siguió hacia adelante, mientras que su pie quedó atrás; el peso del jugador venezolano, Darwin Machis fue el que, sin ningún intención, causó la lesión.

La modelo y esposa de Arias, Karin Jiménez compartió en sus redes sociales un conmovedor mensaje luego de la fuerte caída que sufrió el colombiano en el partido.

Jiménez escribió que comparte el dolor físico y emocional del colombiano y que además lamenta no poder estar a su lado para apoyarlo: “Mi amor, me duele el corazón, de no poder estar allí contigo, me duele tu dolor físico, pero más me duele el dolor que siente tu corazón”.

Además, en el mensaje la colombiana resaltó la ilusión que tenía Arias de volver a jugar con la Selección Colombia.

“Eres un gigante mi amor, te admiro más que nunca, pido a Dios que no sea muy grave, y que en muy poco tiempo estarás en las canchas con todas esas fuerzas que vas a tener”, agregó Jiménez.