Luis Suárez renueva con el Barça hasta junio de 2021

La cláusula de rescisión se ha fijado en 200 millones de euros y el nuevo contrato se firmará mañana, viernes, en las oficinas de la entidad azulgrana.

Luis Suárez llegó al Barcelona en el verano de 2014 procedente del Liverpool a cambio de 81 millones de euros. Desde entonces, se ha convertido en pieza básica en el tridente ofensivo del equipo de Luis Enrique que forma junto con Leo Messi y Neymar Jr.

El delantero ha asegurado sentirse "más feliz que nunca" por el acuerdo alcanzado, un contrato hasta el 30 de junio de 2021 y que contempla la ampliación opcional por un año más.

"Mi felicidad es completa, por estar donde quiero estar", ha afirmado Luis Suárez durante la presentación de sus nuevas botas Adidas, un acto que ha aprovechado para confirmar el acuerdo, adelantándose incluso unos minutos a que el Barça lo hiciera oficial.

El uruguayo fichó por el conjunto azulgrana en verano de 2014. Entonces firmó un contrato por cinco temporadas. Su gran rendimiento ha desembocado en su renovación y una mejora de ficha. El acuerdo, según ha asegurado, ha sido fácil de alcanzar.

"Esto era lo que queríamos tanto el club como yo. Tenemos una buena relación, ellos sabían que estoy muy feliz acá y que no iba poner problemas con esto", ha apuntado el jugador, quien mañana firmará su nuevo contrato en las oficinas del club catalán.

Preguntado por si, tras ampliar su contrato, se ve colgando las botas en el Barça, Suárez, se ha mostrado prudente. "Estamos en un club donde la exigencia es máxima y nunca se sabe. Voy a tener 34 o 35 años cuando acabe mi contrato. La ambición de seguir consiguiendo títulos no va a faltar, pero luego físicamente ya se verá", ha dicho.

Tras cerrar las renovaciones del punta charrúa y del brasileño Neymar da Silva, solo falta que el club ate la continuidad del argentino Leo Messi.

Luis Suárez no escondido su deseo de que seguir jugando al lado del astro de Rosario, con quien le une una gran amistad. "Si se confirma lo de Leo, obviamente sería la felicidad completa. Pero él es grande, sabe lo que tiene que hacer y lo que tiene que decidir. Yo solo soy un compañero más que trata de estar a su disposición para ayudarle en lo que sea", ha comentado al respecto.

Preguntado por el hecho de que haya sido el delantero portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo y no Messi el ganador del Balón de Oro 2016, Suárez ha sido claro: "Leo se lo merece cada año, por lo que juega, por lo que significa para el fútbol y por lo que demuestra en cada partido".

El delantero del Barcelona también ha aprovechado su comparecencia ante los medios para hablar del compromiso liguero del próximo domingo ante el Espanyol.

"Siempre es lindo jugar un derbi. Será un partido muy complicado, porque el Espanyol viene de un racha muy positiva (diez partidos sin perder). Aunque se ha mostrado más fuerte fuera de casa, nosotros tenemos que recuperar el poderío que teníamos antes como local", ha concluido.