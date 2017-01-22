Luis Suárez y Messi ponen tierra de por medio con Cristiano

Los delanteros del Barcelona, el uruguayo Luis Suárez y el argentino Leo Messi siguen compartiendo el liderato de la tabla de goleadores en España, tras marcar ambos en la goleada en Ipurua al Eibar (0-4) y poner tierra de por medio con el portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo, en un mal momento.

No encuentra su pegada Cristiano para plantar cara en la lucha por ser máximo goleador del campeonato a Luis Suárez y Messi. Los dos barcelonistas marcaron en un partido en el que se estrenó como goleador con el Barcelona Denis Suárez y el pleno de la MSN lo completó el brasileño Neymar con su quinto tanto liguero.

Al rescate del Real Madrid salió Sergio Ramos, con un doblete para sumar 6 tantos en total y mejorar el mejor de sus registros goleadores en Liga. A ocho llega el francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann, que dio un punto a su equipo en San Mamés, y en siete se queda el rumano del Deportivo de la Coruña Florin Andone. Junto a Ramos el único que firmó más de una diana fue el sevillista Iborra, que firmó hasta tres, uno de ellos en su portería ante Osasuna.

Clasificación de goleadores (19ª jornada):

- Con 15 goles: Luis Suárez (URU/Barcelona); Messi (ARG/Barcelona).

- Con 12 goles: Cristiano Ronaldo (3p) (POR/Real Madrid).

- Con 11 goles: Iago Aspas (2p) (Celta); Cristiano Ronaldo (2p) (POR/Real Madrid).

- Con 9 goles: Willian José (1p) (BRA/Real Sociedad).

- Con 8 goles: Griezmann (FRA/Atlético de Madrid); Rubén Castro (1p) (Betis); Ben Yedder (FRA/Sevilla).