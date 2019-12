"Me comentan que Pusineri puede arreglar con Independiente”: Marco Caicedo

Marco Caicedo, nuevo presidente del Deportivo Cali, en diálogo con Deportes W habló sobre los planes que tiene con el equipo: “Nosotros tenemos un plan de desarrollo estratégico que involucra un planteamiento donde necesitamos potenciar nuestra cantera”.

Además agregó que: “Vamos a continuar una línea que ha llevado el Cali: buscar la viabilidad del club en el futuro, tanto en lo económico como en los logros deportivos que queremos”.

Por otro lado, Caicedo se refirió a la posibilidad de que el profesor José Eduardo sea el director técnico del equipo: “Es mejor no anticiparme porque hasta ahora estoy llegando a la reunión y no quiero caer en el juego del gato y el ratón, prefiero esperar a que se tome la decisión final”.

Sobre la situación que llevó a salir al técnico Lucas Pusineri, Caicedo dijo que: “No fue fácil meter un técnico de la B, cuando llegó entró con unas condiciones en donde fui muy claro y explícito. Él tenía que jugársela bajo nuestro criterio y nuestra capacidad económica. Con el tiempo cogió mayor prestigio y hubo una ruptura en la comunicación. Me notifican que está en conversaciones con Independiente”.

Para finalizar, el presidente del equipo habló sobre el futuro del jugador Alex Castro: “Él me dijo que quería volver al Cali (…). Su empresario está gestionando algunas cosas en el exterior. Me interesa que el jugador esté contento, la bola está en manos de su empresario, me encantaría contar con él”.