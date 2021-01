Muriel volvió a marcar un golazo dejando 3 rivales en el piso e hizo recordar a Ronaldo

Luis Fernando Muriel volvió a anotar un golazo con el Atalanta para el empate final 1-1 con el Udinese y sigue demostrando su gran capacidad goleadora.

El atacante colombiano, aunque no pudo anotar ante Genoa, volvió a gritar con su gol en el minuto 44, cuando agonizaba el primer tiempo.

Muriel demostró su jerarquía dentro del área e hizo recordar a Ronaldo Nazario por su regate dentro del área rival, dejando a tres rivales en el piso, incluyendo al arquero.

Y es que el entrenador Gian Piero Gasperini le ha dado confianza al colombiano, asegurando que él y Duván Zapata pueden jugar juntos en el ataque.

Con este resultado, el equipo de Bérgamo sumó 33 puntos en 18 partidos y sigue en la pelea de entrar a torneos internacionales.

Another one!



Luis Fernando Muriel dribbles past defenders inside the box leveling the score versus Udinese. 🇨🇴

