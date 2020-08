No le conecté un buen golpe a Benavidez y él lo hizo bien: Alexis Angulo

El boxeador colombiano Roamer Alexis Angulo habló en La Hora del Regreso de la W sobre su pelea contra David Benavidez, sus inicios en el deporte y cómo le cambió la vida cuando se presentó a la Liga de Boxeo de Bogotá, lugar en el que forjó su habilidad.

“Benavidez lució muy bien, hizo un buen trabajo, pero desafortunamente no fue una noche buena para mí. Hasta que pasó la pelea conocí que muchas personas estaban pendientes y no pude conectar un buen golpe, por eso me tocó retirarte en el décimo asalto”, dijo.

“Debí tirar un poco más de golpes, pero debía tener mucho cuidado porque Benavidez es muy rápido, efectivo y pega fuerte, todo eso lo hace más invencible”, añadió.

Asimismo, se refirió a la difícil situación que vive el país con el incremento de masacres en varios territorios, siendo el Cauca una de las zonas más afectadas.

“Siento mucho todo lo que está pasando porque muchos conocidos han sido asesinados o afectados por grupos armados de este conflicto. Como todos sabemos eso no es nada nuevo”, indicó.

Sobre la difícil situación por la que pasa boxeo colombiano aseguró: “creo que el deporte en nuestro país es poco apoyado, pero a través de él se puede salir adelante antes las pocas oportunidades que hay”.