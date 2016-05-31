La W RadioLa W Radio

Pablo Armero fue detenido en Miami por violencia intrafamiliar

El futbolista colombiano fue detenido en un hotel de Miami después de que la policía respondiera a varias quejas por parte de los huéspedes.

El futbolista colombiano Pablo Armero. Foto: Colprensa(Thot)

El jugador de 29 años fue señalado de agredir a su pareja y madre de sus dos hijos, después de un supuesto incidente en el Hotel Metropolitan, según lo indicó la información publicada por el canal CBS Miami.

De acuerdo con su informe del arresto, la policía acudió al hotel después de recibir varias quejas por parte de los huéspedes.

La pareja del futbolista contó que Armero tendría, supuestamente, un largo historial de violencia doméstica.

Armero, quien actualmente milita en el fútbol italiano y juega como lateral izquierdo, disfrutaba de sus vacaciones después de que el técnico de la Selección Colombia, Néstor Pékerman, no lo llamara para disputar la Copa América Centenario que comenzará el próximo 3 de junio.

